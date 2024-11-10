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Рубин — Краснодар. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:45 Мск
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«Рубин» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Рубин» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 10 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 18 очков за 14 матчей. «Краснодар» заработал 36 очков и располагается на первой строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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