«Рубин» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 18 очков за 14 матчей. «Краснодар» заработал 36 очков и располагается на первой строчке.

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