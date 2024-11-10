Хавбек «Рубина» Чумич: дебют за сборную Сербии ощущался как сон

Сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич рассказал, какие эмоции испытал от дебюта за национальную команду.

«Это мой второй вызов в сборную, сейчас наконец случился дебют. Я очень рад. Когда был маленьким, смотрел матчи сборной, приходил на стадион. Дебют за национальную команду ощущался как сон. Счастлив наконец-то сыграть за главную сборную – моя детская мечта исполнилась.

Стойкович меня знает ещё по периоду, когда я играл в Сербии. Думаю, что он смотрел мои игры и за «Рубин». У меня была травма, я не играл в футбол полгода. Но восстановился, вернулся в строй «Рубина», и Стойкович это видел. Поэтому он позвонил во второй раз, и я дебютировал.

Я обладаю высокой скоростью, и, думаю, тренер выделяет во мне это качество. Я знаю, что он смотрит почти каждую мою игру. Поэтому я должен всегда отдавать все силы, показывать всё то лучшее, что умею», — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.