Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Рубина» Чумич: дебют за сборную Сербии ощущался как сон

Хавбек «Рубина» Чумич: дебют за сборную Сербии ощущался как сон
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич рассказал, какие эмоции испытал от дебюта за национальную команду.

«Это мой второй вызов в сборную, сейчас наконец случился дебют. Я очень рад. Когда был маленьким, смотрел матчи сборной, приходил на стадион. Дебют за национальную команду ощущался как сон. Счастлив наконец-то сыграть за главную сборную – моя детская мечта исполнилась.

Стойкович меня знает ещё по периоду, когда я играл в Сербии. Думаю, что он смотрел мои игры и за «Рубин». У меня была травма, я не играл в футбол полгода. Но восстановился, вернулся в строй «Рубина», и Стойкович это видел. Поэтому он позвонил во второй раз, и я дебютировал.

Я обладаю высокой скоростью, и, думаю, тренер выделяет во мне это качество. Я знаю, что он смотрит почти каждую мою игру. Поэтому я должен всегда отдавать все силы, показывать всё то лучшее, что умею», — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android