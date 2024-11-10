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На еврейских игроков молодёжного «Маккаби» напали после матча в Берлине — Tagesspiegel

На еврейских игроков молодёжного «Маккаби» напали после матча в Берлине — Tagesspiegel
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На футболистов немецко-еврейского молодёжного клуба «Маккаби» из Берлина напало несколько неизвестных после матча с «Шварц-Вайс Нойкёльн». Об этом сообщает Tagesspiegel.

По информации источника, после этой игры в групповом чате футболистов «Маккаби» начали появляться сообщения, что за некоторыми из них гнались неизвестные лица с палками и ножами. Тренер немецко-еврейского клуба посадил своих футболистов в машину и отправил домой.

Как подчёркивает отец одного из игроков «Маккаби», юных футболистов начали оскорблять ещё по ходу матча. Также в игроков несколько раз плевали.

Напомним, 7 ноября после матча общего этапа Лиги Европы между «Аяксом» и тель-авивским «Маккаби» в Амстердаме напали на израильских болельщиков. В результате пострадали не меньше 12 человек, больше 60 задержала полиция.

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