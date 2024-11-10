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Чумич: говорят, что в Саудовской Аравии теряют уровень, но Митрович — лидер сборной Сербии

Чумич: говорят, что в Саудовской Аравии теряют уровень, но Митрович — лидер сборной Сербии
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Сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич высказался об уровне игроков сборной Сербии по футболу.

— Лидеры сборной Сербии — мировые звёзды. Каково с ними тренироваться и играть?
— О да, там Влахович, Милинкович-Савич, Митрович… Когда я приезжал впервые, там был и Душан Тадич, сейчас он уже закончил карьеру в сборной. Это футболисты, которые играли на высочайшем уровне. С Влаховичем я играл за молодёжную сборную. Он отличный игрок, для меня Душан сейчас в топ-10 лучших нападающих в мире. Митрович тоже хороший, лучший бомбардир сборной в истории. Его характер и менталитет просто отличные, он мне помогал в сборной. Митрович сейчас абсолютный лидер и капитан.

— Даже сейчас, играя в Саудовской Аравии, Митрович уровень не теряет?
— Пфф, это люди говорят разные вещи… Мы играли со сборной Швейцарии, и как он играл против Аканджи — защитника «Манчестер Сити»! А люди говорят, что в Саудовской Аравии игроки теряют уровень. У Митровича есть все качества, он просто отличный игрок. Его игра против Аканджи — просто топ! — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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