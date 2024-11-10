Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Рубина» Чумич: против Испании даже две секунды сохранять мяч трудно

Полузащитник «Рубина» Чумич: против Испании даже две секунды сохранять мяч трудно
Комментарии

Сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич восхитился уровнем сборной Испании.

«Очень тяжело (смеётся). С Испанией играть очень трудно. Я думаю, сейчас это лучшая сборная в мире. У них очень классная система, ты не можешь сохранить мяч даже две секунды — сразу прессингуют. А у испанцев, наоборот, очень хороший контроль мяча. Они и Аргентина — лучшие сборные на данный момент. Играть с ними безумно тяжело. Я никогда не играл против команды такого уровня. Выделил бы Фабиана Руиза, Кукурелью и Морату. Альваро — абсолютный топ!» — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее, 15 октября, сборная Сербии сразилась с командой Испании в рамках 4-го тура Лиги наций. Испанцы одержали победу со счётом 3:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android