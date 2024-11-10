Полузащитник «Рубина» Чумич: против Испании даже две секунды сохранять мяч трудно

Сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич восхитился уровнем сборной Испании.

«Очень тяжело (смеётся). С Испанией играть очень трудно. Я думаю, сейчас это лучшая сборная в мире. У них очень классная система, ты не можешь сохранить мяч даже две секунды — сразу прессингуют. А у испанцев, наоборот, очень хороший контроль мяча. Они и Аргентина — лучшие сборные на данный момент. Играть с ними безумно тяжело. Я никогда не играл против команды такого уровня. Выделил бы Фабиана Руиза, Кукурелью и Морату. Альваро — абсолютный топ!» — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее, 15 октября, сборная Сербии сразилась с командой Испании в рамках 4-го тура Лиги наций. Испанцы одержали победу со счётом 3:0.