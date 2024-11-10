«Челси» — «Арсенал»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж». В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Матч не будет официально показан в России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 18 очков за 10 матчей. «Арсенал» заработал 18 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 28 очков за 11 игр.

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