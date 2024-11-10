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Гвардиола: «Ливерпуль» Клоппа взял ЛЧ, а после травмы ван Дейка попал в ЛЕ

Гвардиола: «Ливерпуль» Клоппа взял ЛЧ, а после травмы ван Дейка попал в ЛЕ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, завершилось ли доминирование «горожан» в Англии на фоне их четырёх поражений подряд во всех турнирах.

«Это то, чего хотят люди. Это нормально, ведь мы много побеждаем. Но мы ещё не закончили. Такое случается.

«Ливерпуль» при Юргене [Клоппе] побеждал в Лиге чемпионов и Премьер-лиге, но потом Вирджил ван Дейк получил травму, и они попали в Лигу Европы», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, вчера, 9 ноября, «Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» со счётом 1:2 в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

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