Хавбек «Рубина» Чумич: Даку лучший на поле, а в раздевалке — Олег Иванов

Сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич рассказал, кого в команде считает духовным лидером.

— Даку — лучший игрок «Рубина», он много значит для нас. А лучший в раздевалке, я бы сказал, Олег Иванов. Я очень его уважаю. У него хорошая карьера, для меня он абсолютный лидер как в раздевалке, так и на поле. Когда он играет после выходов на замену, то приносит очень много пользы. Олег всегда позитивный, всегда может сказать нужные слова. Делится своим опытом.

— А за жизненным советом к нему можно обратиться?

— Я с ним разговариваю каждый день. Когда я получил травму, он мне позвонил и мы поговорили об этом. Когда я чуть-чуть нервничаю, Олег всегда говорит позитивные слова и подбадривает. Я могу сказать, что для меня он настоящий лидер коллектива, — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.