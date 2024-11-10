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Балахнин: у Карпина крепкое положение в «Ростове», он уйдёт, только если захочет сам

Балахнин: у Карпина крепкое положение в «Ростове», он уйдёт, только если захочет сам
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о словах нынешнего тренера клуба Валерия Карпина о том, что у него по-прежнему есть мысли об отставке со своего поста.

«Мысли об отставке никуда не делись. Они есть, но руководству я их не озвучивал. Зачем? Решения нет. Когда будет, я его озвучу», — ранее заявил Карпин.

«Любой тренер устаёт, но это не та усталость, которая может сильно повлиять на результат. Нельзя быть всё время свежим, тем более если ты Карпин, который руководит ещё и сборной России. Он уйдёт, только если у самого будет желание. Если он хочет что-то выиграть, может уйти в команду с более высокими задачами. Положение его в «Ростове» достаточно крепкое», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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