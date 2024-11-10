Гвардиола: возможно, после шести лет доминирования «Сити» чемпионства заслуживают другие

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ после матча 11-го тура, в котором «горожане» проиграли «Брайтону» со счётом 1:2.

«Возможно, после шести выигранных титулов Премьер-лиги за семь лет другая команда заслуживает выиграть чемпионство в этом году», — приводит слова Гвардиолы ESPN в соцсети Х (ранее Twitter).

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии, набрав 23 очка после 11 матчей. На первой строчке располагается «Ливерпуль», заработавший 28 очков в 11 играх. В следующем туре «горожане» встретятся с «Тоттенхэмом» (23 ноября).

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