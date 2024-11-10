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Хавбек «Рубина» Чумич: я очень долго был травмирован, люди не понимают, как это тяжело

Хавбек «Рубина» Чумич: я очень долго был травмирован, люди не понимают, как это тяжело
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Сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич заявил, что в данный момент лишь набирает оптимальную форму.

В текущем сезоне РПЛ Чумич провёл за «Рубин» 13 матчей, в которых забил один гол.

«Я очень долго был травмирован. Сейчас, в первую очередь, счастлив, что здоров, потому что в эти полгода вернуться на поле было для меня очень важно. Это было очень тяжело, люди даже не понимают насколько. Так долго без футбола… Теперь я вернулся, и я счастлив играть в футбол. Но пока ещё не набрал свою лучшую форму и не играю так, как хочу и могу, как я играл раньше. Но это нормально, ведь я только вернулся после травмы. Я знаю, что вернусь на свой уровень», — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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