Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, приедет ли Миранчук в сборную на фоне успеха «Атланты» в плей‑офф МЛС

Стало известно, приедет ли Миранчук в сборную на фоне успеха «Атланты» в плей‑офф МЛС
Комментарии

Атакующий полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук приедет в расположение сборной России, несмотря на выход его команды в 1/4 финала плей‑офф МЛС, где 24 ноября она встретится с «Орландо Сити».

«Алексей приедет в расположение сборной», – сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе сборной России.

Ранее главный тренер российской национальной команды сообщил, что ожидает приезд Миранчука в сборную 12 ноября.

15 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября подопечные Карпина встретятся с сирийской национальной командой.

Сегодня ночью «Атланта Юнайтед» победила «Интер Майами» со счётом 3:2 в третьем матче плей-офф МЛС стадии 1/8 финала. Миранчук отметился результативной передачей.

Материалы по теме
Экс-тренер Миранчуков: Лёша заматерел в Италии, дважды обыграть Месси дорогого стоит

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android