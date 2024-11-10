Стало известно, приедет ли Миранчук в сборную на фоне успеха «Атланты» в плей‑офф МЛС

Атакующий полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук приедет в расположение сборной России, несмотря на выход его команды в 1/4 финала плей‑офф МЛС, где 24 ноября она встретится с «Орландо Сити».

«Алексей приедет в расположение сборной», – сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе сборной России.

Ранее главный тренер российской национальной команды сообщил, что ожидает приезд Миранчука в сборную 12 ноября.

15 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября подопечные Карпина встретятся с сирийской национальной командой.

Сегодня ночью «Атланта Юнайтед» победила «Интер Майами» со счётом 3:2 в третьем матче плей-офф МЛС стадии 1/8 финала. Миранчук отметился результативной передачей.

Как сборная России играет при Карпине: