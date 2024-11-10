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Экс-тренер Миранчуков: Лёша заматерел в Италии, дважды обыграть Месси дорогого стоит

Экс-тренер Миранчуков: Лёша заматерел в Италии, дважды обыграть Месси дорогого стоит
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Андрей Нагибин, бывший тренер братьев Миранчуков, высказался о том, что голевой пас Алексея помог «Атланте» обыграть «Интер Майами» и выйти в четвертьфинальный раунд плей-офф МЛС.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
03 ноября 2024, воскресенье. 02:10 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 1
Интер Майами
Майами
0:1 Мартинес – 40'     1:1 Уильямс – 58'     2:1 Силва – 90+4'    

«Видел обзор матча «Атланты» и «Интер Майами», стараюсь поглядывать. Лёша в чемпионате Италии заматерел, несмотря на небольшое количество игровой практики. Но теперь он выбрал оптимальный вариант продолжения карьеры. В «Атланте» он игрок стартового состава, и это важно ментально. Два раза обыграть «Интер» с Месси, Суаресом, Альбой и Бускетсом дорого стоит!

Футбол такая непредсказуемая игра, что шанс выиграть есть всегда и у всех. Вспомните «Лестер», даже он выиграл АПЛ в 2015-м. И у «Атланты» Лёши есть возможность стать победителем МЛС», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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