Экс-тренер Миранчуков: Лёша заматерел в Италии, дважды обыграть Месси дорогого стоит

Андрей Нагибин, бывший тренер братьев Миранчуков, высказался о том, что голевой пас Алексея помог «Атланте» обыграть «Интер Майами» и выйти в четвертьфинальный раунд плей-офф МЛС.

«Видел обзор матча «Атланты» и «Интер Майами», стараюсь поглядывать. Лёша в чемпионате Италии заматерел, несмотря на небольшое количество игровой практики. Но теперь он выбрал оптимальный вариант продолжения карьеры. В «Атланте» он игрок стартового состава, и это важно ментально. Два раза обыграть «Интер» с Месси, Суаресом, Альбой и Бускетсом дорого стоит!

Футбол такая непредсказуемая игра, что шанс выиграть есть всегда и у всех. Вспомните «Лестер», даже он выиграл АПЛ в 2015-м. И у «Атланты» Лёши есть возможность стать победителем МЛС», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.