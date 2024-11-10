Сёмин: победа над «Интер Майами» — большой успех для Миранчука, но не конечный результат
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о том, что голевой пас Алексея Миранчука (экс-игрок «Локомотива») помог «Атланте» обыграть «Интер Майами» (3:2) и выйти в четвертьфинальный раунд плей-офф МЛС.
США — Major League Soccer . 1/8 финала
10 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 3
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Рохас – 17' 1:1 Тьяре – 19' 1:2 Тьяре – 21' 2:2 Месси – 65' 2:3 Слиш – 76'
«Надо поздравить Лёшу, это для него большой успех, будет приковано большое внимание — в таком матче одержать победу над некогда лучшими игроками в мире. Выбор уже сделан, теперь нужно достигать успехов. Победа над «Интером» ведь не конечный результат, команда идёт дальше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
В четвертьфинальном раунде плей-офф МЛС команда Миранчука сразится с «Орландо Сити».
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