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Дзюба: хотел бы сыграть со «Спартаком» в старте, это будет интересный матч

Дзюба: хотел бы сыграть со «Спартаком» в старте, это будет интересный матч
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36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил о желании сыграть со «Спартаком» в матче 15-го тура чемпионата России, который состоится сегодня, 10 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень жду встречи со «Спартаком», начал настраиваться уже на следующий день после игры с «Крыльями». Посмотрел дерби, они потратили немало эмоций. Так что да, это будет интересный матч.

Стоит ли ждать меня в старте? Хотелось бы. Надеюсь, что (с «Крыльями») всё доказал. Я уже много раз говорил, мне не так много осталось, поэтому я стараюсь наслаждаться такими матчами», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба принял участие во встрече 14-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов», которая прошла 3 ноября. В этой игре нападающий отметился голом.

Всего в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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