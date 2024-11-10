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«Манчестер Сити» впервые проиграл в матче АПЛ, в котором забил Холанд

«Манчестер Сити» впервые проиграл в матче АПЛ, в котором забил Холанд
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Поражение в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:2) стало первым для «Манчестер Сити» в этом турнире, в котором «горожане» проиграли, несмотря на забитый мяч нападающего Эрлинга Холанда. До этого в 46 играх, где норвежский футболист отметился голом, манкунианцы 40 раз победили и шесть раз сыграли вничью. Об этом сообщает Opta Sport.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 23'     1:1 Педро – 78'     2:1 О'Райли – 83'    

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года. За этот период он сыграл 114 матчей во всех турнирах, в которых отметился 105 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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