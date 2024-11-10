Экс-тренер Батракова: у Лёши никогда не было высокой скорости, но он всегда был настырным

Андрей Нагибин, бывший тренер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о том, что 19-летний футболист в данный момент является лидером бомбардирской гонки РПЛ (10 голов).

Ранее в матче с «Факелом» в 15-м туре чемпионата Батраков забил два гола с пенальти.

«Локомотив» сейчас хорошая и молодая команда, которая умеет работать с молодёжью. А Лёшка яркий и талантливый парень. Он чувствует себя важным игроком команды. Отмечу его ментальную подготовку, о чём я сейчас говорю всем. Он ростом 170 сантиметров, высокой скорости никогда не было, но настолько силён ментально… Он с детства был ярким, настырным. Перенёс это в РПЛ и теперь спокойно забивает пенальти на последних минутах при ничейном счёте», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.