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Экс-тренер Батракова: у Лёши никогда не было высокой скорости, но он всегда был настырным

Экс-тренер Батракова: у Лёши никогда не было высокой скорости, но он всегда был настырным
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Андрей Нагибин, бывший тренер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о том, что 19-летний футболист в данный момент является лидером бомбардирской гонки РПЛ (10 голов).

Ранее в матче с «Факелом» в 15-м туре чемпионата Батраков забил два гола с пенальти.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Батраков – 29'     1:1 Марков – 84'     2:1 Батраков – 90+2'    

«Локомотив» сейчас хорошая и молодая команда, которая умеет работать с молодёжью. А Лёшка яркий и талантливый парень. Он чувствует себя важным игроком команды. Отмечу его ментальную подготовку, о чём я сейчас говорю всем. Он ростом 170 сантиметров, высокой скорости никогда не было, но настолько силён ментально… Он с детства был ярким, настырным. Перенёс это в РПЛ и теперь спокойно забивает пенальти на последних минутах при ничейном счёте», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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