Полузащитник «Рубина» Чумич: знаю Красича, а он знает, на что я способен

Сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич высказался о том, что в некотором роде идёт по стопам соотечественника Милоша Красича. Тот тоже играл за «Войводину», после чего перешёл в РПЛ, где ярко проявил себя в ЦСКА.

«Я знаю Красича, он легенда «Войводины», смотрел матчи этой команды, когда я играл там. Милош знает, на что я способен. Каждую игру команды он смотрел, а я там был лидером, много забивал. И он это знает. Если бы не травма, думаю, сохранил бы свой уровень игры. Сейчас мне предстоит набрать кондиции, чтобы вернуться на свой пик», — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.