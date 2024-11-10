Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале» определились, кто может заменить Милитао, получившего тяжёлую травму — AS

В «Реале» определились, кто может заменить Милитао, получившего тяжёлую травму — AS
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» активизировал интерес к 30-летнему центральному защитнику «Аль-Насра» Эмерику Лапорту в связи с тяжёлой травмой Эдера Милитао, из-за которой он пропустит оставшуюся часть сезона. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на AS.

По информации источника, «сливочные» будут настаивать, чтобы испанский футболист расторг контракт с саудовским клубом и перешёл в «Реал» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Лапорт принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Защитник мадридского «Реала» Милитао во второй раз получил разрыв крестообразной связки

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android