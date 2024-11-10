В «Реале» определились, кто может заменить Милитао, получившего тяжёлую травму — AS

Мадридский «Реал» активизировал интерес к 30-летнему центральному защитнику «Аль-Насра» Эмерику Лапорту в связи с тяжёлой травмой Эдера Милитао, из-за которой он пропустит оставшуюся часть сезона. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на AS.

По информации источника, «сливочные» будут настаивать, чтобы испанский футболист расторг контракт с саудовским клубом и перешёл в «Реал» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Лапорт принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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