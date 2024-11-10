«Крылья Советов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

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Сегодня, 10 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Печенин, Олейников, Ежов, Мендес, Дмитриев, Сергеев.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Кисляк, Гаич, Файзуллаев, Пьянич, Гуарирапа, Койта.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 14 матчей. ЦСКА заработал 24 очка и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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