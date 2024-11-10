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Игрок «Енисея» Эммерсон назвал причину поражения в матче с «Торпедо»

Игрок «Енисея» Эммерсон назвал причину поражения в матче с «Торпедо»
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Защитник ФК «Енисей» Эммерсон высказался о причинах поражения в матче с московским «Торпедо» в рамках 18-го тура Мелбет Первой лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Торпедо».

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Роганович – 11'     2:0 Максимов – 65'    

«Тихонов правильно сказал, что было много брака. Почему гол со штрафного нас надломил? Нас надломило, что было много брака. Это первая, вторая и третья причина. Команда соперника этим пользовалась. Они контролировали ход игры», — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 18 сыгранных матчей «Торпедо» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков. «Енисей» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 23 очка.

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