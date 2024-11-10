Игрок «Енисея» Эммерсон назвал причину поражения в матче с «Торпедо»

Защитник ФК «Енисей» Эммерсон высказался о причинах поражения в матче с московским «Торпедо» в рамках 18-го тура Мелбет Первой лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Торпедо».

«Тихонов правильно сказал, что было много брака. Почему гол со штрафного нас надломил? Нас надломило, что было много брака. Это первая, вторая и третья причина. Команда соперника этим пользовалась. Они контролировали ход игры», — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 18 сыгранных матчей «Торпедо» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков. «Енисей» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 23 очка.