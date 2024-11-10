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«Ахмат» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ начнётся в 17:30

«Ахмат» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ начнётся в 17:30
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Сегодня, 10 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за 14 матчей. «Зенит» заработал 33 очка и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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