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Ледяхов: «Спартак» — раздражитель для Дзюбы, но сейчас он играет и получает удовольствие

Ледяхов: «Спартак» — раздражитель для Дзюбы, но сейчас он играет и получает удовольствие
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Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился прогнозом на матч московского клуба с «Акроном» из Тольятти, который пройдёт сегодня, 10 ноября, в рамках 15-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» нельзя назвать безоговорочным фаворитом. Перепады явные — то хорошо, то плохо. С «Акроном» будет сложная игра, для дебютанта команда набрала неплохой ход и хорошо играет. Но лучше всё-таки «Спартак». После дерби они в приподнятом настроении, а поражение в Кубке ничего не значит и не повлияет на настроение спартаковцев. Всё-таки есть ещё ответный матч. Если «Спартак» хочет бороться за призовые места, конечно, «Акрон» нужно обыгрывать.

Какой у Дзюбы может быть зуб на «Спартак»? Он ушёл давно, прошло много времени. Определённым раздражителем для Артёма «Спартак» является, конечно, хочется забить. Но сейчас он играет, забивает и получает удовольствие. Неважно, против кого», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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