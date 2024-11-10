Ледяхов: «Спартак» — раздражитель для Дзюбы, но сейчас он играет и получает удовольствие

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился прогнозом на матч московского клуба с «Акроном» из Тольятти, который пройдёт сегодня, 10 ноября, в рамках 15-го тура РПЛ.

«Спартак» нельзя назвать безоговорочным фаворитом. Перепады явные — то хорошо, то плохо. С «Акроном» будет сложная игра, для дебютанта команда набрала неплохой ход и хорошо играет. Но лучше всё-таки «Спартак». После дерби они в приподнятом настроении, а поражение в Кубке ничего не значит и не повлияет на настроение спартаковцев. Всё-таки есть ещё ответный матч. Если «Спартак» хочет бороться за призовые места, конечно, «Акрон» нужно обыгрывать.

Какой у Дзюбы может быть зуб на «Спартак»? Он ушёл давно, прошло много времени. Определённым раздражителем для Артёма «Спартак» является, конечно, хочется забить. Но сейчас он играет, забивает и получает удовольствие. Неважно, против кого», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.