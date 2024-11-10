«Рубин» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:45

Сегодня, 10 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 18 очков за 14 матчей. «Краснодар» заработал 36 очков и располагается на первой строчке.

В минувшем туре «Краснодар» разгромил «Оренбург» со счётом 4:0. «Рубин» проиграл «Локомотиву» со счётом 0:1.

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