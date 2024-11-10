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Игрок «Рубина» Чумич: когда я получил травму, клуб мне очень помогал, я этого не забуду

Игрок «Рубина» Чумич: когда я получил травму, клуб мне очень помогал, я этого не забуду
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Сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич ответил, рассматривает ли варианты смены клуба.

В текущем сезоне РПЛ Чумич провёл за «Рубин» 13 матчей, в которых забил один гол.

«Пока я хочу продолжать играть за «Рубин», помогать команде, показывать свой уровень, проявлять себя. Я здесь счастлив и не хочу менять команду. Когда я получил травму, клуб мне очень помогал, меня все поддержали. Я могу только поблагодарить президента, руководство, тренеров и каждого человека в «Рубине» за поддержку в этот период. Они каждый день были со мной, и я это не забуду», — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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