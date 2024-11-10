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Игрок «Динамо» Окишор подвёл личные итоги первого круга сезона РПЛ

Игрок «Динамо» Окишор подвёл личные итоги первого круга сезона РПЛ
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17-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор подвёл персональные итоги первого круга нынешнего сезона чемпионата России.

— Подведите итоги первого круга лично для себя. Может быть, рассчитывали играть побольше.
— Конечно, мне хотелось бы играть почаще. Я работаю на тренировках, стараюсь, делаю всё зависящее, а тренерский штаб сам решит, когда меня выпускать, а когда не нужно этого делать. Со своей стороны я всегда готов выйти на поле.

— Чувствуете ли вы доверие Лички или пока этого не хватает?
— Да, чувствую, — приводит слова Окишора «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Окишор принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. В общей сложности 17-летний полузащитник провёл на поле 184 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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