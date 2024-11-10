Сёмин: зачем Миранчуку обратно в Европу? Возможно, после США он вернётся в Россию

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук (экс-игрок «Локомотива») не должен рассматривать возможность возвращения в Европу. До перехода в МЛС Миранчук был значимым игроком «Аталанты» из Бергамо.

В финале Лиги Европы сезона-2023/2024 «Аталанта» крупно обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Клуб впервые в своей истории выиграл Лигу Европы. Для Миранчука это также единственный еврокубковый трофей в карьере и единственный титул в составе итальянской команды.

«Зачем Миранчуку возвращаться в Европу, надо ли это? Сейчас у него контракт в США, он играет там. А потом, возможно, вернётся и в Россию», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.