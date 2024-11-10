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Трошечкин: пауза в РПЛ в ноябре не нужна, но мы подождём — у сборной России важнейшие игры

Трошечкин: пауза в РПЛ в ноябре не нужна, но мы подождём — у сборной России важнейшие игры
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Футболист «Пари НН» Александр Трошечкин объяснил, почему отрицательно относится к паузе в РПЛ в ноябре.

«В ноябре не нужна пауза в РПЛ. Надо быстрее играть, потому что условия для тренировок и игр так себе. Что есть, то есть — у сборной важнейшие игры. Подождём», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

15 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с сирийской национальной командой.

«Пари НН» в данный момент занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда в 15 турах одержала четыре победы, потерпела восемь поражений и трижды сыграла вничью.

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