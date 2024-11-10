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Антон Шунин: вратарская линия «Динамо» — одна из сильнейших в стране

Антон Шунин: вратарская линия «Динамо» — одна из сильнейших в стране
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Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос, доволен ли он игрой действующих голкиперов бело-голубых.

«Доволен ли я игрой вратарей «Динамо»? Ну я же не тренер, чтобы так говорить. Но я считаю, что вратарская линия «Динамо» — одна из сильнейших в стране. Критика Лунёва? Не читаю критику, поэтому ничего не могу сказать об этом. Я этого не видел», — приводит слова Шунина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ основным вратарём «Динамо» является Андрей Лунёв. 32-летний футболист принял участие в 14 матчах, в четырёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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