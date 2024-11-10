Агент Головина объяснил, почему игрок пропустил матч «Монако» со «Страсбургом»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, объяснил, почему футболист пропустил матч 11-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (1:3).

«Александр пропускал матч с «Страсбургом» из-за дискомфорта. Это отголоски старого повреждения. Все надеются, что после паузы на сборные он уже будет готов играть», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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