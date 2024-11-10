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Агент Головина объяснил, почему игрок пропустил матч «Монако» со «Страсбургом»

Агент Головина объяснил, почему игрок пропустил матч «Монако» со «Страсбургом»
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, объяснил, почему футболист пропустил матч 11-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (1:3).

Франция — Лига 1 . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
1:0 Дуэ – 29'     1:1 Бен-Сегир – 79'     1:2 Бен-Сегир – 89'     1:3 Иленикена – 90+1'    

«Александр пропускал матч с «Страсбургом» из-за дискомфорта. Это отголоски старого повреждения. Все надеются, что после паузы на сборные он уже будет готов играть», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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