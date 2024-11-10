Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Чумич: не понимаю, откуда слухи про отставку Рахимова, он отличный тренер

Игрок «Рубина» Чумич: не понимаю, откуда слухи про отставку Рахимова, он отличный тренер
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич комплиментарно высказался о работе с тренером Рашидом Рахимовым.

— Несмотря на неплохие результаты, сейчас очень много слухов о возможной отставке Рахимова.
— В матче с «Оренбургом» команда показала, что думает на этот счёт. Не понимаю, откуда идут все эти слухи.
— Как тебе работается с Рашидом Маматкуловичем?
— Очень хорошо, и могу сказать только позитивные слова о работе с Рахимовым. Для меня он отличный тренер, который очень упорно работает на благо команды, делает всё для футболистов, много эмоций и энергии отдаёт на поле. Я думаю, что это видно каждому. На тренировках всё то же самое. Он делает всё, чтобы «Рубин» выступал достойно, чтобы команда билась и на поле не было равнодушных, — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android