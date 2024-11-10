Игрок «Рубина» Чумич: не понимаю, откуда слухи про отставку Рахимова, он отличный тренер

Сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич комплиментарно высказался о работе с тренером Рашидом Рахимовым.

— Несмотря на неплохие результаты, сейчас очень много слухов о возможной отставке Рахимова.

— В матче с «Оренбургом» команда показала, что думает на этот счёт. Не понимаю, откуда идут все эти слухи.

— Как тебе работается с Рашидом Маматкуловичем?

— Очень хорошо, и могу сказать только позитивные слова о работе с Рахимовым. Для меня он отличный тренер, который очень упорно работает на благо команды, делает всё для футболистов, много эмоций и энергии отдаёт на поле. Я думаю, что это видно каждому. На тренировках всё то же самое. Он делает всё, чтобы «Рубин» выступал достойно, чтобы команда билась и на поле не было равнодушных, — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.