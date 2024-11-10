Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Факела» Юрганов прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом»

Защитник «Факела» Юрганов прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом»
Комментарии

Защитник «Факела» Игорь Юрганов прокомментировал поражение на выезде от московского «Локомотива» (1:2) в рамках 15-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Батраков – 29'     1:1 Марков – 84'     2:1 Батраков – 90+2'    

Отметим, что за «Локомотив» оба гола с пенальти забил 19-летний Алексей Батраков.

«Сложно было играть против «Локомотива». С первых минут сопернику многое удавалось сделать, а у нас игра не получалась. «Локомотив» создавал много моментов у наших ворот. Мы потом старались выровнять игру, было действительно тяжело это сделать. Во втором тайме соперник отошёл на свою половину поля и ждал своих контратак, а мы делали невынужденные ошибки. К сожалению, игра не совсем удалась для «Факела», — сказал Юрганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Батраков царит в РПЛ! «Локомотив» снова вырвал победу на последних минутах. Видео
Батраков царит в РПЛ! «Локомотив» снова вырвал победу на последних минутах. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android