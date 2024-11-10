Защитник «Факела» Юрганов прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом»
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Защитник «Факела» Игорь Юрганов прокомментировал поражение на выезде от московского «Локомотива» (1:2) в рамках 15-го тура РПЛ.
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Батраков – 29' 1:1 Марков – 84' 2:1 Батраков – 90+2'
Отметим, что за «Локомотив» оба гола с пенальти забил 19-летний Алексей Батраков.
«Сложно было играть против «Локомотива». С первых минут сопернику многое удавалось сделать, а у нас игра не получалась. «Локомотив» создавал много моментов у наших ворот. Мы потом старались выровнять игру, было действительно тяжело это сделать. Во втором тайме соперник отошёл на свою половину поля и ждал своих контратак, а мы делали невынужденные ошибки. К сожалению, игра не совсем удалась для «Факела», — сказал Юрганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
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