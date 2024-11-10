Защитник «Химок» Ориньо раскритиковал судейство в матче РПЛ с «Ростовом»

Защитник «Химок» Ориньо подверг критике судейство в матче 15-го тура чемпионата России, в котором подмосковная команда проиграла «Ростову» со счётом 1:3.

«Я хочу высказать критику: было много спорных моментов, судья не мог принять решение, не понимал, что хочет поставить. Мы ждали три-четыре минуты, чтобы арбитр принял решение. Мы это не очень понимаем. В первом и во втором тайме на Заболотном много фолили, но судья ничего не показал. Когда мы толкали нападающих «Ростова» Комличенко и Роналдо – арбитр сразу ставил нарушение.

Ничего против «Ростова» не имею, команда хорошо играла, заслужила победу. Нам надо пересмотреть все свои эпизоды, понять, какие ошибки совершили. Можно ли сказать, что арбитр помешал «Химкам» играть в свой футбол? Помешал не нам, а игре в целом. Я общался после матча с футболистами «Ростова» – они тоже это почувствовали. Но арбитр – это тоже человек, он может совершить ошибку», – приводит слова Ориньо «РБ Спорт».

После 15 матчей чемпионата России «Химки» набрали 12 очков и на текущий момент занимают 13-е место. В следующем туре подмосковная команда встретится с «Краснодаром». Игра состоится 23 ноября и пройдёт на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

В нынешнем сезоне Ориньо принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

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