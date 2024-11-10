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Экс-тренер Миранчука: не вижу препятствий для возвращения Лёши в Европу, 30 не возраст

Экс-тренер Миранчука: не вижу препятствий для возвращения Лёши в Европу, 30 не возраст
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Бывший тренер полузащитника Алексея Миранчука Андрей Нагибин высказал мнение о карьерных перспективах бывшего подопечного.

«30 лет — это ещё не возраст для футболиста. Есть опыт, понимание своего организма. Если Лёша будет следовать советам тренеров, физиологов, отдавать максимум, не вижу препятствий для возвращения в Европу. У него очень хороший уровень, и он может быть полезен», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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