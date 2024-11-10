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«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Ювентуса» зимой — Juve Live

«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Ювентуса» зимой — Juve Live
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 33-летнему центральному защитнику Данило. Об этом сообщает Juve Live.

По информации источника, новый главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим хочет, чтобы клуб подписал бразильского футболиста грядущей зимой. Подчёркивается, что сам Данило находится на грани ухода из туринского клуба.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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