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Тренер «Торпедо» Кононов оценил уровень судейства в Первой лиге

Тренер «Торпедо» Кононов оценил уровень судейства в Первой лиге
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Тренер московского «Торпедо» Олег Кононов дал положительную оценку уровню судейства в Мелбет Первой лиге.

«Есть разные матчи. Не могу сказать, что откровенно нас или другие команды судят плохо. Можно сказать, что судейство достаточно хорошее», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам первого круга подопечные Кононова находятся на первом месте турнирной таблицы Первой лиги. В активе у команды 36 очков по результатам 18 туров.

Ранее московское «Торпедо» обыграло красноярский «Енисей» со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в рамках 18-го тура чемпионата.

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Роганович – 11'     2:0 Максимов – 65'    
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