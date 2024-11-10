Тренер «Торпедо» Кононов оценил уровень судейства в Первой лиге

Тренер московского «Торпедо» Олег Кононов дал положительную оценку уровню судейства в Мелбет Первой лиге.

«Есть разные матчи. Не могу сказать, что откровенно нас или другие команды судят плохо. Можно сказать, что судейство достаточно хорошее», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам первого круга подопечные Кононова находятся на первом месте турнирной таблицы Первой лиги. В активе у команды 36 очков по результатам 18 туров.

Ранее московское «Торпедо» обыграло красноярский «Енисей» со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в рамках 18-го тура чемпионата.