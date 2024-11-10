Гендиректор «Динамо» — о стажировке Мостового: цели щёлкнуть «Спартак» по носу не было

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о стажировке бывшего футболиста Александра Мостового в качестве тренера клуба.

«У меня наконец появилась замечательная возможность познакомиться с Александром Мостовым. «Очень приятно. Павел», — сказал я ему. У нас получился замечательный кейс с динамовской кофтой и посохом. Будем обязательно развивать этот кейс. Можно ли сказать, что «Динамо» щёлкнуло «Спартак» по носу, пригласив Мостового на стажировку? У нас не было такой цели», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил об отмене стажировки Мостового по инициативе клуба.