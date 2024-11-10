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Левандовски — лучший игрок Бундеслиги в XXI веке по версии Goal, Ройс — седьмой

Левандовски — лучший игрок Бундеслиги в XXI веке по версии Goal, Ройс — седьмой
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Известный британский новостной сайт о футболе Goal.com составил рейтинг из 25 лучших футболистов немецкой Бундеслиги в XXI веке. Первое место в этом списке занял бывший нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. На второй строчке расположился действующий хавбек мюнхенского клуба Томас Мюллер. Замыкает тройку лидеров экс-вингер «Баварии» Франк Рибери.

Топ-10 футболистов Бундеслиги в XXI веке по версии Goal.com:

  1. Роберт Левандовски («Бавария», «Боруссия» Дортмунд).
  2. Томас Мюллер («Бавария»).
  3. Франк Рибери («Бавария»).
  4. Мануэль Нойер («Бавария», «Шальке»).
  5. Филипп Лам («Бавария»).
  6. Бастиан Швайнштайгер («Бавария»).
  7. Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд, «Боруссия» Мёнхенгладбах).
  8. Арьен Роббен («Бавария»).
  9. Михаэль Баллак («Байер», «Бавария»).
  10. Давид Алаба («Бавария», «Хоффенхайм»).
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