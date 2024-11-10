Левандовски — лучший игрок Бундеслиги в XXI веке по версии Goal, Ройс — седьмой
Известный британский новостной сайт о футболе Goal.com составил рейтинг из 25 лучших футболистов немецкой Бундеслиги в XXI веке. Первое место в этом списке занял бывший нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. На второй строчке расположился действующий хавбек мюнхенского клуба Томас Мюллер. Замыкает тройку лидеров экс-вингер «Баварии» Франк Рибери.
Топ-10 футболистов Бундеслиги в XXI веке по версии Goal.com:
- Роберт Левандовски («Бавария», «Боруссия» Дортмунд).
- Томас Мюллер («Бавария»).
- Франк Рибери («Бавария»).
- Мануэль Нойер («Бавария», «Шальке»).
- Филипп Лам («Бавария»).
- Бастиан Швайнштайгер («Бавария»).
- Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд, «Боруссия» Мёнхенгладбах).
- Арьен Роббен («Бавария»).
- Михаэль Баллак («Байер», «Бавария»).
- Давид Алаба («Бавария», «Хоффенхайм»).
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