Галактионов — о Батракове: призываем СМИ снизить градус, чтобы Алексей дальше развивался

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал успехи своего подопечного — 19-летнего атакующего полузащитника Алексея Батракова, который в данный момент является лидером гонки бомбардиров РПЛ.

«Когда требует ситуация, мы общаемся индивидуально с Батраковым. Лишний раз не вижу смысла грузить молодого игрока информацией.

— То, что к нему приковано много внимания, — это хорошо или плохо?

— Понятно, что внимание к нему обоснованное, Батраков этого заслуживает. Но мы призываем СМИ немного снизить градус, чтобы Алексей дальше спокойно развивался и показывал хорошее качество игры, — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.