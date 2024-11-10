«СКА-Хабаровск» победил «Уфу» в матче 18-го тура Первой лиги

Завершился матч 18-го тура Первой лиги (ФНЛ), в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Уфа». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хабаровчан.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). Стартовый свисток прозвучал в 8:00 мск. Единственный гол у хозяев забил Георгий Гонгадзе на 60-й минуте встречи.

Таким образом, «СКА-Хабаровск» с 24 очками по результатам 18 туров расположился на седьмом месте турнирной таблицы Первой лиги (ФНЛ). У «Уфы» в активе 17 очков, клуб находится на 17 месте.

Лидером первенства является московское «Торпедо». У подопечных Олега Кононова в активе 36 очков в 18 турах чемпионата.