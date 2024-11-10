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«СКА-Хабаровск» победил «Уфу» в матче 18-го тура Первой лиги

«СКА-Хабаровск» победил «Уфу» в матче 18-го тура Первой лиги
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Завершился матч 18-го тура Первой лиги (ФНЛ), в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Уфа». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хабаровчан.

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Гонгадзе – 60'    

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). Стартовый свисток прозвучал в 8:00 мск. Единственный гол у хозяев забил Георгий Гонгадзе на 60-й минуте встречи.

Таким образом, «СКА-Хабаровск» с 24 очками по результатам 18 туров расположился на седьмом месте турнирной таблицы Первой лиги (ФНЛ). У «Уфы» в активе 17 очков, клуб находится на 17 месте.

Лидером первенства является московское «Торпедо». У подопечных Олега Кононова в активе 36 очков в 18 турах чемпионата.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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