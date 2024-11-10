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Игрок «Енисея» Эммерсон оценил уровень Первой лиги

Игрок «Енисея» Эммерсон оценил уровень Первой лиги
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Защитник «Енисея» Эммерсон высказался об уровне матчей в Мелбет Первой лиге.

«Конечно, я успел освоиться в «Енисее». Мне не нужна адаптация. Всё-таки внутренний чемпионат, никаких других изменений нет. Тем более что язык один и тот же. Мне кажется, что и до того, как я перебрался в «Урал», уровень ФНЛ был достаточно силён. Как по мне, ничего не изменилось», — сказал Эмерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В данный момент подопечные Андрея Тихонова находятся на девятом месте турнирной таблицы Первой лиги. В активе у красноярского «Енисея» 23 очка после 18 пройденных туров.

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