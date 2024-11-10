Фанаты «Реала» призывают Рамоса вернуться в клуб на фоне травмы Милитао

Болельщики мадридского «Реала» призывают 38-летнего бывшего центрального защитника «сливочных» Серхио Рамоса вернуться в клуб на фоне тяжёлой травмы Эдера Милитао, из-за которой он пропустит оставшуюся часть сезона. На текущий момент испанский футболист находится без клуба.

Фанаты «Реала» начали активно просить вернуться Рамоса в клуб после того, как он поделился видео своей тренировки, на котором запечатлено, что 38-летний игрок находится в хорошей физической форме.

«Ты нужен нам, капитан», — написал один из фанатов «Реала» в комментариях под публикацией Рамоса в аккаунте в социальной сети.

«Пожалуйста, поддержи мадридский «Реал», у нас нет защитников, все травмированы», — написал другой пользователь.

«Всё готово к возвращению домой», — написал пользователь с ником davidperi.

Рамос выступал в составе «Реала» с 2005 по 2021 год. За этот период он принял участие в 671 матче во всех турнирах, где отметился 101 голом и 40 результативными передачами.

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