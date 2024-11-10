Игрок «Амкала» Forzorezor: было бы круто, если бы Дзюба в будущем заиграл в Медиалиге

Игрок «Амкала» Артемий Неведомский высказался о возможности участия форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в матчах Медиалиги.

«Было бы круто, если бы Дзюба в будущем заиграл в Медиалиге. Думаю, он был бы лютой имбой на этом уровне. Даже когда Тёме будет 40 лет, он все равно сможет создать хорошую конкуренцию. Знаешь, почему уверен в этом? Мне посчастливилось однажды поиграть в футбол с Титовым, Аленичевым и Тихоновым. И когда ты видишь, что люди 50+ бегают и возят тебя рылом, понимаешь, что 40-летний Дзюба условному Гудаю дал бы понюхать», — сказал Forzorezor в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.