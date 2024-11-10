Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Амкала» Forzorezor: было бы круто, если бы Дзюба в будущем заиграл в Медиалиге

Игрок «Амкала» Forzorezor: было бы круто, если бы Дзюба в будущем заиграл в Медиалиге
Комментарии

Игрок «Амкала» Артемий Неведомский высказался о возможности участия форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в матчах Медиалиги.

«Было бы круто, если бы Дзюба в будущем заиграл в Медиалиге. Думаю, он был бы лютой имбой на этом уровне. Даже когда Тёме будет 40 лет, он все равно сможет создать хорошую конкуренцию. Знаешь, почему уверен в этом? Мне посчастливилось однажды поиграть в футбол с Титовым, Аленичевым и Тихоновым. И когда ты видишь, что люди 50+ бегают и возят тебя рылом, понимаешь, что 40-летний Дзюба условному Гудаю дал бы понюхать», — сказал Forzorezor в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
«В этой игре нет смысла». Дзюба — о матче сборной России и сборной Медиалиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android