«Крылья Советов» — ЦСКА: Дивеев открыл счёт под занавес первого тайма
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В эти минуты идёт матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 45+5' 1:1 Дмитриев – 60'
На 45+5-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев открыл в матче.
«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 14 матчей. ЦСКА заработал 24 очка и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.
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