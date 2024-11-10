«Крылья Советов» — ЦСКА: Дивеев открыл счёт под занавес первого тайма

В эти минуты идёт матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+5-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев открыл в матче.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 14 матчей. ЦСКА заработал 24 очка и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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