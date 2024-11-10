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Винисиус: мне грустно из-за того, что Милитао вынужден снова пройти через тяжёлую травму

Винисиус: мне грустно из-за того, что Милитао вынужден снова пройти через тяжёлую травму
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выразил сочувствие в связи с тем, что несколько футболистов «сливочных» получили травмы разной степени тяжести в минувшем матче 13-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (4:0).

Испания — Примера . 13-й тур
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Винисиус Жуниор – 34'     2:0 Беллингем – 42'     3:0 Винисиус Жуниор – 61'     4:0 Винисиус Жуниор – 69'    

«Мы играли очень хорошо, чего не было в последних нескольких матчах. Но мне грустно из-за произошедшего с Милитао, Родриго и Лукасом [Васкесом]. Жаль, что травмы так часто преследуют нас в нынешнем сезоне. Надеюсь, мы сможем сплотиться ради них, а они смогут вернуться как можно скорее. Очень доволен своими голами, но мне грустно, что Милитао придётся пройти через это [разрыв крестообразных связок] снова», — приводит слова Винисиуса официальный сайт «Реала».

Напомним, Милитао пропустил большую часть минувшего сезона из-за разрыва крестообразных связок.

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