«Спартак» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

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Сегодня, 10 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

«Акрон»: Волков, Савичев, Фернандес, Эшковал, Витор, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Дзюба, Беншимол.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков за 14 матчей. «Акрон» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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