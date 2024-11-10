На финал Кубка Медиалиги пришло больше людей, чем на субботние матчи РПЛ

На прошедший финал Кубка Медиалиги пришло больше болельщиков, чем на субботние матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Матч «Амкала» и 2DROTS прошёл на «Газпром Арене» (0:0, 5:4 Б) вчера, 9 ноября. Игру посетили чуть более 30 тыс. зрителей, что стало рекордом для медиатурниров. Прошлый рекорд (27,5 тыс. зрителей) был установлен на финале пятого сезона Медиалиги, который прошёл на «ВЭБ Арене» летом этого года.

Интересно, что суммарно за последние четыре матча Российской Премьер-Лиги количество зрителей на трибунах составило 27 532 человека. На матче «Локомотив» – «Факел» присутствовало 7011 зрителей, матч «Динамо» Махачкала – «Оренбург» посмотрели 4689 человек, на игре «Ростов» – «Химки» насчитали 7966 зрителей, а игру «Динамо» Москва – «Пари НН» вживую посмотрели 7866 человек.

Отметим, что самым посещаемым матчем в текущем сезоне РПЛ стал «Зенит» — «Спартак». Его посетили 48 534 болельщика.