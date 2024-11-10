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Винисиус счастлив из-за поддержки, которую ему оказал Анчелотти на фоне последних неудач

Винисиус счастлив из-за поддержки, которую ему оказал Анчелотти на фоне последних неудач
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор испытывает сильное чувство благодарности из-за той поддержки, которую ему оказал главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти на фоне последних неудач в жизни игрока и команды в целом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, бразильский футболист сомневался в своём будущем в стане «сливочных» в связи с частыми проявлениями расизма в его адрес во время выступлений в Испании, а также с неудачей при голосовании на «Золотой мяч» — 2024, по итогам которого Винисиус занял второе место. Поддержка, оказанная Анчелотти, была необходима нападающему и положительным образом отразилась на его эмоциональном состоянии.

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