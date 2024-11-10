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Булыкин: Алексей Миранчук своей игрой в Америке обращает внимание на себя и Россию

Булыкин: Алексей Миранчук своей игрой в Америке обращает внимание на себя и Россию
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре российского футболиста Алексея Миранчука за клуб МЛС «Атланта Юнайтед».

«Наши феерят в Америке – Миранчук и Овечкин набрали ход. А также Миранчук выбил из плей-офф самого Лионеля Месси. Наши ребята являются серьёзными лидерами. Это суперсобытие для Миранчука и для всех российских болельщиков. Любой российский спортсмен, который играет за рубежом, продвигает свой вид спорта. Он обращает часть внимания на себя и Россию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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