Игрок «Амкала» Forzorezor: Дзюба назвал нас полупокерами, но нам наплевать на это

Игрок «Амкала» Артемий Неведомский высказался о словах форварда «Акрона» Артёма Дзюбы, который назвал игроков клуба из Медиалиги «полупокерами».

«Дзюба назвал нас полупокерами, но, честно говоря, абсолютно наплевать на это. Тёмыч сказал и сказал. Через неделю это все благополучно забудут. Если брать замес в «Т-Лиге», жалко, что создалась такая ситуация. В этом есть немалая доля вины Артёма. Если бы эта ситуация не случилась, мне кажется, всем было бы только лучше», — сказал Forzorezor в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, 36-летний форвард сыграл в турнире «Т-Лига», где успел устроить потасовку с игроками «Амкала». Дзюба пнул одного из медиафутболистов, так как Артёму не понравились слова, которые он услышал от него. После этого завязалась потасовка, президент «Амкала» увёл свою команду с поля.